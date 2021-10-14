Erkek Giyim Modelisti Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Erkek Giyim Modelisti görev tanımı nedir, Erkek Giyim Modelisti ne iş yapar, Erkek Giyim Modelisti olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Erkek Giyim Modelisti mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Erkek Giyim Modelisti Tanımı;

Hazır giyim sektöründe erkek giyim modellerinin ölçü tablosunu, ana ve serili kalıplarını hazırlayan, numune üretimi yapılmasını sağlayan ve çalışma ekibini yöneten kişidir.

Erkek Giyim Modelisti Maaşı Ne Kadar? 2021 Erkek Giyim Modelisti Maaşları

Erkek Giyim Modelisti maaşı ortalama aylık 3.350 - TL’dir. En düşük Erkek Giyim Modelisti maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.750 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Erkek Giyim Modelisti iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Erkek Giyim Modelisti Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Erkek Giyim Modelisti Ne İş Yapar?

Erkek Giyim Modelisti ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çevre ve iş sağlığı ve güvenliği politikalarını uygulamak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Model analizi yapmak,

d) Model ölçüm yeri ve oranlarını belirlemek,

e) Modelin teknik çizimini, işaret ve sembollerini incelemek,

f) Model ölçü tablosu hazırlamak,

g) Malzeme bilgi kartını kontrol etmek,

h) Çeşitli yöntemlerle erkek giyim kalıbı hazırlamak,

i) Modelli erkek giyim ürünlerinin kalıplarını hazırlamak,

j) Kesim şablonu hazırlamak,

k) İşaret şablonu hazırlamak,

l) Ütü / kırım şablonu hazırlamak,

m) Regula kalıbı hazırlamak,

n) Numune üretimi yapılmasını sağlamak,

o) Numune kesim, dikim, ütü, ölçü , dikiş özelliği, aksesuar kontrolünü yapmak,

p) Canlı/cansız erkek manken üzerinde prova yapmak,

q) Eksikleri ve hataları kalıpta düzeltmek,

r) Kalıp serilemek,

s) Seri oranlarını belirleyerek serili kalıp çizimi yapmak,

t) Modelhane talimatlarını kontrol etmek,

u) Modelhane arşivi oluşturulmasını sağlamak,

v) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Erkek Giyim Modelisti Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :

Giyim Eşyası Ve İlgili Kalıp Yapımcıları Ve Kesimcileri

Erkek Giyim Modelisti Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Erkek Giyim Modelisti mesleğinin meslek kodu 7532.31 olarak belirlenmiştir



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