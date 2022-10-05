Erkek Terzisi (Hazır Elbise) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Erkek Terzisi (Hazır Elbise) görev tanımı nedir, Erkek Terzisi (Hazır Elbise) ne iş yapar, Erkek Terzisi (Hazır Elbise) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Erkek Terzisi (Hazır Elbise) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Erkek Terzisi (Hazır Elbise) Tanımı;

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Erkek Terzisi (Hazır Elbise) Maaşı Ne Kadar? 2022 Erkek Terzisi (Hazır Elbise) Maaşları

Erkek Terzisi (Hazır Elbise) maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Erkek Terzisi (Hazır Elbise) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Erkek Terzisi (Hazır Elbise) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7531.05

Meslek Adı :

Erkek Terzisi (Hazır Elbise)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Terziler, Elbise Yapımcıları, Kürk Ve Şapka Yapımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Palto, kostüm ve benzeri hazır giyim eşyası imalinde nispeten daha güç olan el ve makine işleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Erkek Terzisi (Hazır Elbise) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ceket yaka yüzlerini yaka altlarına uydurarak birbirine dikmek, b) Vatkaları, ceketin kumaş ve astarını kol ağızlarında birleştirerek dikmek,

c) Ceketin gereken kısımlarına tela teyelleyerek dikmek,

d) Dikilmiş elbiselerde kusur gideren değişiklikler yapmak,

e) Ceket, pantolon ve yelek imalinde diğer güç işler ifa etmek,

f) Belirli bir iş veya bir seri işler üzerinde ihtisası bulanabilir ve o suretle ayırt edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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