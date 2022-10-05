Erkek Terzisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Erkek Terzisi görev tanımı nedir, Erkek Terzisi ne iş yapar, Erkek Terzisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Erkek Terzisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Erkek Terzisi Tanımı;

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Erkek Terzisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Erkek Terzisi Maaşları

Erkek Terzisi maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Erkek Terzisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Erkek Terzisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7531.04

Meslek Adı :

Erkek Terzisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Terziler, Elbise Yapımcıları, Kürk Ve Şapka Yapımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Erkek Terzisi, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, siparişe göre erkek giysileri üretmek için; her tür kumaşı biçme, prova yapma, dikme, ütüleme ve müşteriye sunma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Erkek Terzisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Müşterinin beden özelliklerini belirlemek,

b) Müşteri ile birlikte model ve kumaş seçmek,

c) Ölçü almak,

d) Malzeme ihtiyacını belirlemek,

m) Makinenin genel temizliğini yapmak, iğne ve iplik seçimi yapmak, makine dişli ayarı yapmak vb. makineyi dikişe hazırlama işlemlerini yapmak,

e) Makineyi dikişe hazırlamak,

f) Modelden patron (kalıp) çıkarmak, kumaşı biçkiye hazırlamak, kumaşı kalıba göre kesmek vb. biçki işlemlerini yapmak,

g) Ürünün müşteri bedenine uygunluğunu kontrol etmek,

h) Ürün parçalarının prova sonrası karşılaştırmasını yapmak,

i) Regole yapmak, sason (pens) dikişi yapmak, ceket yan cebi (fileto), peto cep, üstten cep (parça cep) yapmak, klapa işlemek, parçaları teğellemek, yaka, kol takmak, ürünü astarlamak, ürünün ilik ve el işlerini (ponta, firengi, nevert, kaynarizma, kaleverik) tamamlamak,

j) Kumaş ve malzemenin ön ütüsünü yapmak, ürünün son ütüsünü yapmak,

k) Ürünün kalite kontrolünü yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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