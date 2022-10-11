Eşya Taşıma İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Eşya Taşıma İşçisi görev tanımı nedir, Eşya Taşıma İşçisi ne iş yapar, Eşya Taşıma İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Eşya Taşıma İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Eşya Taşıma İşçisi Tanımı;

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Eşya Taşıma İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Eşya Taşıma İşçisi Maaşları

Eşya Taşıma İşçisi maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Eşya Taşıma İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Eşya Taşıma İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu

: 9333.11

Meslek Adı :

Eşya Taşıma İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ulaştırma Ve Depolama Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Yükleme-Boşaltma İşlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Eşya taşınması amacıyla, sökülmesi, toplanması, ambalajlanması, nakil aracına taşınması ve yüklenmesi, monte edilmesi, döşenmesi işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Eşya Taşıma İşçisi, işletmesinin prensipleri doğrultusunda araç gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak işçi sağlığı,iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak :

a) Eşya taşımada kullanılacak ip, battaniye, koli bandı vb. malzemeleri hazırlamak,

b) Sökülmesi gereken eşyayı uygun şekilde sökmek,

c) Toplanması gerekeni eşyaları toplamak, ambalajlamak, d) Kırılma riski olanlarını ayrı ambalajlamak ve görülecek şekilde yazı ile belirtmek,

e) Çizilme riski olan eşyaları battaniye ile sarmak,

f) Taşımaya hazır hale getirilen eşyayı zarar vermeden nakil aracına merdivenlerden veya evin balkonuna yanaştırılmış asansöre taşımak,

g) Nakliye aracına eşyaları zarar görmeyecek şekilde istiflemek,

h) Taşıma ve yükleme işleminden sonra nakil sırasında eşyanın zarar görmemesi için gerekli önlemleri almak,

i) Taşınacak eşyaları müşteri isteği doğrultusunda taşımak, yerleştirmek,

j) Monte edilmesi gereken mobilya, vitrin vb eşyaları monte etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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