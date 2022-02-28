Et Kavurma İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Et Kavurma İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Et Kavurma İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Et Kavurma İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Et Kavurma İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Et Kavurma İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Et Kavurma İşçisi Maaşları

Et Kavurma İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 6126,5_TL'dir. En düşük Et Kavurma İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Et Kavurma İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7511.01

Meslek Adı :

Et Kavurma İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kasaplar, Balık Satıcıları Ve Benzer Gıda Hazırlama İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kavurmalık etleri uygun sıcaklıkta pişiren, soğutan ve dolumunu yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Et Kavurma İşçisi: İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kavurma etlerini belirtilen sıcaklıkta pişirmek için gerekli fırın ve tencereleri ayarlamak,

b) Pişirilen kavurmaların dolumdan önce et-yağ oranını ayarlamak,

c) Pişirilen kavurmaların dolumunu ve plastik ambalajını yapmak,

d) Dolum sonrası kavurmaların dış yüzünü yıkamak ve uygun koşullarda soğutulması için soğuk hava deposuna koymak.

e) Soğutularak hazır hale gelen kavurmaları vakumlama ünitesine sevk etmek,

f) Temizlik ve hijyen kurallarına uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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