Et Temizleyicisi-Sıyırıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Et Temizleyicisi-Sıyırıcısı maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Et Temizleyicisi-Sıyırıcısı iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Et Temizleyicisi-Sıyırıcısı iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Et Temizleyicisi-Sıyırıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Et Temizleyicisi-Sıyırıcısı görev tanımı nedir, Et Temizleyicisi-Sıyırıcısı ne iş yapar, Et Temizleyicisi-Sıyırıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Et Temizleyicisi-Sıyırıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Et Temizleyicisi-Sıyırıcısı Tanımı;

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Et Temizleyicisi-Sıyırıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Et Temizleyicisi-Sıyırıcısı Maaşları

Et Temizleyicisi-Sıyırıcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Et Temizleyicisi-Sıyırıcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Et Temizleyicisi-Sıyırıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Et Temizleyicisi-Sıyırıcısı İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7511.20

Meslek Adı :

Et Temizleyicisi-Sıyırıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kasaplar, Balık Satıcıları Ve Benzer Gıda Hazırlama İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kasaplar tarafından kaba etleri alınmış kemiklerin üzerinde kalan et parçalarını bıçak yardımıyla sıyıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Et Temizleyicisi- Sıyırıcısı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kasaplar tarafından kaba etleri alınmış kemiklerin üzerinde kalan et parçalarını bıçak yardımıyla sıyırmak.

b) Atık hale gelen oyulmuş kemik parçalarını çöp konteynırına atmak,

c) Temizlik ve hijyen kurallarına uymak. vb. görev ve işlemleri yerine getirmek.

Güncel Meslek : EVET

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