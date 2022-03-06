Etiket Dokuma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Etiket Dokuma Makinesi Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Etiket Dokuma Makinesi Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Etiket Dokuma Makinesi Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Etiket Dokuma Makinesi Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Etiket Dokuma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Etiket Dokuma Makinesi Operatörü Maaşları

Etiket Dokuma Makinesi Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 5426,5_TL'dir. En düşük Etiket Dokuma Makinesi Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6600_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Etiket Dokuma Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.58

Meslek Adı :

Etiket Dokuma Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Etiket Dokuma Makinesi Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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