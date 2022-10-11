Etiket görevlisi - ambar Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Etiket görevlisi - ambar görev tanımı nedir, Etiket görevlisi - ambar ne iş yapar, Etiket görevlisi - ambar olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Etiket görevlisi - ambar mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Etiket görevlisi - ambar Tanımı;

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Etiket görevlisi - ambar Maaşı Ne Kadar? 2022 Etiket görevlisi - ambar Maaşları

Etiket görevlisi - ambar maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Etiket görevlisi - ambar maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Etiket görevlisi - ambar iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9321.09

Meslek Adı :

Etiket görevlisi - ambar

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Elle Paketleme İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Etiket görevlisi - ambar, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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