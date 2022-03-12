Etiket yapıştırma işçisi (el ile) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Etiket yapıştırma işçisi (el ile) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Etiket yapıştırma işçisi (el ile) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Etiket yapıştırma işçisi (el ile) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Etiket yapıştırma işçisi (el ile) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Etiket yapıştırma işçisi (el ile) Maaşı Ne Kadar? 2022 Etiket yapıştırma işçisi (el ile) Maaşları

Etiket yapıştırma işçisi (el ile) maaşı ortalama olarak aylık 6326,5_TL'dir. En düşük Etiket yapıştırma işçisi (el ile) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8400_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Etiket yapıştırma işçisi (el ile) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9321.13

Meslek Adı :

Etiket Yapıştırma İşçisi (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Elle Paketleme İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Etiket Yapıştırma İşçisi (Elle); İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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