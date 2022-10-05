Ev Mefruşatı Dikimcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ev Mefruşatı Dikimcisi görev tanımı nedir, Ev Mefruşatı Dikimcisi ne iş yapar, Ev Mefruşatı Dikimcisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ev Mefruşatı Dikimcisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ev Mefruşatı Dikimcisi Tanımı;

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Ev Mefruşatı Dikimcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Ev Mefruşatı Dikimcisi Maaşları

Ev Mefruşatı Dikimcisi maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Ev Mefruşatı Dikimcisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ev Mefruşatı Dikimcisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.24

Meslek Adı :

Ev Mefruşatı Dikimcisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Ev Mefruşatı Dikimcisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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