Ezme Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ezme Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler görev tanımı nedir, Ezme Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler ne iş yapar, Ezme Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ezme Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ezme Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler Tanımı;

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Ezme Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler Maaşı Ne Kadar? 2022 Ezme Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler Maaşları

Ezme Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Ezme Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ezme Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.02

Meslek Adı :

Ezme Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kimyasal maddeleri inceltmek veya başka bir işleme hazırlama gayesiyle ezen bir merdaneli ezme makinesini çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ezme Makinesi Operatörü (Kimyasal maddeler) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşleme tabi tutulacak kimyasal maddeyi makinenin deposuna doldurmak,

b) Ezme derecesine göre, merdaneler arasındaki mesafeyi ayarlamak,

c) Makineyi otomatik çalışma durumuna getirmek,

d) Sıvı maddenin merdaneler arasından geçerek ezilmesine nezaret etmek,

e) Ezilen maddeden numune alarak istenilen kıvamda olup olmadığını kontrol etmek,

f) Ezilen kimyevi madde veya makinenin çeşidine göre ihtisası olabilir ve o suretle ayırd edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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