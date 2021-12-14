Fason Takip Elemanı (Baskı-Nakış) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Fason Takip Elemanı (Baskı-Nakış) görev tanımı nedir, Fason Takip Elemanı (Baskı-Nakış) ne iş yapar, Fason Takip Elemanı (Baskı-Nakış) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fason Takip Elemanı (Baskı-Nakış) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fason Takip Elemanı (Baskı-Nakış) Tanımı;

Baskı, nakış, el işi vb. ürünlerin, firma dışında en uygun fiyata yaptırılması, fason siparişlerin takip edilmesi fasonculardan iş teslim alma, kalite kontrolünü yapma ve seri üretime onay verme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Fason Takip Elemanı (Baskı-Nakış) Maaşı Ne Kadar? 2021 Fason Takip Elemanı (Baskı-Nakış) Maaşları

Fason Takip Elemanı (Baskı-Nakış) maaşı ortalama aylık 4.800 - TL’dir. En düşük Fason Takip Elemanı (Baskı-Nakış) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fason Takip Elemanı (Baskı-Nakış) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İş kur Fason Takip Elemanı (Baskı-Nakış) İş İlanları İçin Tıklayın

Fason Takip Elemanı (Baskı-Nakış) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Fason Takip Elemanı (Baskı-Nakış) Ne İş Yapar?

Fason Takip Elemanı ( Baskı-Nakış ), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tekstil üretim firmalarında gelen müşteri siparişlerini bilgisayar ortamında inceleyerek ürün üzerine ilavesi talep edilen özellikleri ve malzemeleri tespit etmek,

b) Siparişin üretilmesi için gereken kumaş ve malzemelerin tespitini yapmak,

c) Siparişin maliyetlerini hesaplamak ,piyasa araştırması yapmak,malzemelerin temin edilmesini sağlamak,

d) Baskı,n akış, el işlemesi vb. ekstra işlerin yaptırılması için piyasa araştırması yapmak,

e) Siparişin dönüş süresi,kalitesi,firma güvenirliliği vb. konularda değerlendirme yapmak, fason işleri yapacak firmayı belirlemek,

f) İşin tarifini yapmak, fason işlemlerin onay kriterlerinde mutabakat sağlamak, hata tolerans sınırlarını belirlemek,

g) Sipariş detaylarının yer aldığı dokümanları teslim almak,

h) Fiziki veya bilgisayar ortamında numuneyi veya desenleri incelemek, varsa uygunsuzlukları tespit etmek, müşteriye aktarmak,

i) Siparişe son şeklini vermek, renk belirlemek, mutabakatı sağlamak,

j) Prototip üzerinden sipariş kriterlerini kontrol etmek, aksaklıkların giderilmesini sağlamak,

k) Gelen siparişlere göre malzemelerin satın alma işlemlerini gerçekleştirmek,

l) İşlem sürecini sürekli ve düzenli olarak takip ve kontrol etmek,

m) Müşterilerden gelen kesin siparişlerin üretimini gerçekleştirmek üzere kesimi yapılan ve üzerine ilaveler yapılacak parçaları, fason firmalarına göndermek,

n) Fason firmalarına gönderilen işlerin giriş-çıkış işlemlerini ilgili formlara kaydetmek,

o) Fasonculardan gelen işleri birebir kalite kontrollerinin yapılmasını sağlamak,

p) Diğer birimlerde yapılan dikim, kalite kontrol, ambalaj, ve sevkıyatları kontrol etmek,

q) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Fason Takip Elemanı (Baskı-Nakış) Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Meslek Birim Grubu :

İmalat Süpervizörleri

Fason Takip Elemanı (Baskı-Nakış) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Fason Takip Elemanı (Baskı-Nakış) mesleğinin meslek kodu 3122.13 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Fason Takip Elemanı (Baskı-Nakış) maaşlarına ek sizlerde Fason Takip Elemanı (Baskı-Nakış) mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?