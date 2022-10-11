Faytoncu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Faytoncu görev tanımı nedir, Faytoncu ne iş yapar, Faytoncu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Faytoncu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Faytoncu Tanımı;

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Faytoncu Maaşı Ne Kadar? 2022 Faytoncu Maaşları

Faytoncu maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Faytoncu maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Faytoncu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9332.04

Meslek Adı :

Faytoncu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ulaştırma Ve Depolama Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Hayvanlar Tarafından Çekilen Taşıtların Ve Makinelerin Sürücüleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

- Tek körüklü, dört tekerlekli genellikle çift atlı binek arabası ile ( Fayton ) yerli ve yabancı turistleri sayfiye yerlerinde gezdiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Faytoncu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Atları her sabah fayton arabasına koşmak,

b) Müşterilerin faytona iniş ve binişlerine yardımcı olmak,

c) Faytonla gezmek isteyen kişileri güzergah dahilinde gezdirmek,

d) Gezi sırasında gezilen yerle ilgili fayton müşterilerine tanıtıcı bilgiler vermek,

e) Yağmurlu veya güneşli havalarda faytonun körüğünü açmak,

f) Atları yemlemek, sulamak ve tımarlarını yapmak,

g) Faytonu süslemek, bayrak, zil, fener, çıngırak ,renkli şerit vb. aksesuarları takmak,

h) Faytonun bakım ve temizliğini yapmak,

i) Gerektiğinde atlara nal çakılması için nalbantta götürmek,

j) Faytonda meydana gelen arızaları yaptırmak,

k) Çevre temizliğine dikkat etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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