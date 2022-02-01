Felsefeci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Felsefeci maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Felsefeci pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Felsefeci nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Felsefeci olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Felsefeci Maaşı Ne Kadar? 2022 Felsefeci Maaşları

Felsefeci maaşı ortalama olarak aylık 8150_TL'dir. En düşük Felsefeci maaşı 6850_TL, En yüksek ise 9450_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Felsefeci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2633.04

Meslek Adı :

Felsefeci Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Felsefeciler, Tarihçiler Ve Siyaset Bilimciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Maddenin, bilginin kapsamı ve kaynağı, insanın dünyadaki yeri ve rolü, iyi doğru ve güzelin ne olduğu alanlarında inceleme ve araştırma yapan, düşünce üretebilen kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Felsefeci, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Felsefe sistemlerinin ve filozofların birbirleri ile ilişkilerini incelemek,

b) Bilim, din, felsefe, teknoloji ilişkisini toplumlararası bilim alışverişi bağlamında ele almak,

c) Düşüncenin ürünü olan bilimin gelişmesini araştırmak,

d) Varlık ? bilgi ? değer ile iyi ? doğru ? güzel kavramları ve arasındaki ilişkileri değerlendirmek ve inceleme yapmak,

e) Evren - toplum insan üzerine geliştirilen düşünceleri tarih sırasıyla ve tarih yöntemiyle inceleyip karsılaştırarak değerlendirmek,

f) Bilimden elde edilen bilgileri sınıflandırmak ve aralarında anlamlı ilişkiler kurmaya çalışmak,

g) Düşüncenin kuralları üzerine bilgi vermek,

h) İnsan hakları, çevre koruma vb. toplumsal sorunlar üzerinde düşünce üretmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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