Fermantasyon İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fermantasyon İşçisi görev tanımı nedir, Fermantasyon İşçisi ne iş yapar, Fermantasyon İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fermantasyon İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fermantasyon İşçisi Tanımı;

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Fermantasyon İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Fermantasyon İşçisi Maaşları

Fermantasyon İşçisi maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Fermantasyon İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fermantasyon İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.33

meslek Adı :

Fermantasyon İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Fermantasyon için gerekli hazırlıkları yapan, standart ve program doğrultusunda fermantasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesini kontrol eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fermantasyon İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Basınçlı hava vasıtasıyla fermantasyon tanklarındaki buharı boşaltmak,

b) Tanklardaki borulara soğuk su sevk ederek harareti belirli bir seviyede tutmak,

c) Lapadan sızdırılan suyu veya lapayı fermantasyon tanklarına pompalayarak aynı zamanda ayrı bir borudan da tanka maya sevk etmek,

d) Fermantasyon sırasında kazanın termometresini gözleyip kazanı buharla ısıtan boruların vanalarını ayarlayarak lapayı belirli bir sıcaklık derecesinde tutmak,

e) Zaman zaman bir hidrometreyle yoğunluğu ölçmek,

f) Gereğine göre maya, şeker veya su ilave etmek,

g) Bir vanadan hava vererek kimyasal reaksiyonu hızlandırmak,

h) Emme metodu veya başka usullerle mayayı ayırarak fermantasyona tabi tutulmuş eriyiği sarnıç veya diğer dinlendirme kaplarına pompalamak,

i) Kazanı soğuk su fışkırtarak yıkar ve drenaj kapaklarını kapatarak içine yine sıcak buhar sevk etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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