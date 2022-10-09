Fıçı Bira Dolum Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fıçı Bira Dolum Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Fıçı Bira Dolum Makinesi Operatörü ne iş yapar, Fıçı Bira Dolum Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fıçı Bira Dolum Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fıçı Bira Dolum Makinesi Operatörü Tanımı;

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Fıçı Bira Dolum Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Fıçı Bira Dolum Makinesi Operatörü Maaşları

Fıçı Bira Dolum Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Fıçı Bira Dolum Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fıçı Bira Dolum Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.35

Meslek Adı :

Fıçı Bira Dolum Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Fıçı yıkama bölümü bandından gelen metal fıçıların içine otomatik makineyle bira dolumu ve etiketlemesi yapılması, dolu fıçıların bant üzerinden paletleme bölümüne gönderilmesi işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fıçı Bira Dolum Makinesi Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dolum yapılacak fıçıların istasyonlarda son iç çeper temizliğini yapmak,

b) Dolum yapılacak fıçı içlerinin karbonla basınçlandırılmasını sağlamak,

c) Filtreleme bölümüne haber vererek sistem hattından bira gönderilmesini talep etmek,

d) Gelen biranın şok pastörizasyonunu yapmak,

e) Eşanjörlü sistemden çıkan tanımlı ısı değerindeki birayı tampon tankına almak,

f) Makinenin istasyonlarında fıçıların bira dolum işlemlerini gerçekleştirmek,

g) Kantar bandında fıçıların ağırlık kontrollerini yapmak, eksik dolanların ayrılmasını sağlamak,

h) Kapak kapama bölümünde fıçıların kafa kısmına elle bastırarak plastik kapakları kapatmak,

i) Etiket yazdırma ve yapıştırma makinesini kullanıma hazırlamak, işlemlerini kontrol etmek,

j) Dolum ve etiketleme işlemleri sonrası fıçıların son kontrollerini yapmak,

k) Sistemin hava, su, buhar vb. yardımcı tesis ihtiyaçlarını temin etmek,

l) Ürün değişiminde, makine ve bant ayarlarını değiştirmek,

m) Makine aparatları yıprandığında veya kırıldığında parça değişimi yapmak,

n) İşlemlere ait matbu form kayıtlarını tutmak,

o) Çalışma alanının temizlenmesini sağlamak,

p) Dolu fıçıları sevkıyat için paletleme bölümüne göndermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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