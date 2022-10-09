Fıçı Yıkama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fıçı Yıkama Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Fıçı Yıkama Makinesi Operatörü ne iş yapar, Fıçı Yıkama Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fıçı Yıkama Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fıçı Yıkama Makinesi Operatörü Tanımı;

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Fıçı Yıkama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Fıçı Yıkama Makinesi Operatörü Maaşları

Fıçı Yıkama Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Fıçı Yıkama Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fıçı Yıkama Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.36

Meslek Adı :

Fıçı Yıkama Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Forklift operatörlerince palet boşaltma bandına bırakılan paletlenmiş boş fıçıların palet boşaltma makinesi vasıtasıyla palet üzerinden yıkama ve dolum bandına alınması, fıçıların bant üzerinde ilerlerken yıkama işlemlerine hazırlanması, fıçıların kapalı sistem otomatik makinelerde dış ve iç yıkamasının yapılması ve temiz fıçıların bant üzerinden dolum bölümüne gönderilmesi işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fıçı Yıkama Makinesi Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fıçı yıkama makinesinin ürüne uygun ayarlarını yapmak ve kullanıma hazırlamak,

b) Palet bozma makinesini kullanıma hazırlamak,

c) Fıçı iletme konveyör bandını kullanıma hazırlamak,

d) Banttaki fıçıların ve beslenen paletlerin gözle kontrollerini yapmak,

e) Bant üzerinde olası fıçı sıkışmalarını önlemek,

f) Fıçı ağızlarındaki plastik kapakların yıkama öncesinde çıkarılmasını sağlamak,

g) Otomatik makineyle istasyonlarda fıçıların dış ve iç çeper yıkama işlemlerini gerçekleştirmek,

h) Makine arıza ve aksaklıklarının giderilmesini sağlamak,

i) Yıkama işlemi sonrası yıkanan fıçıları gözle kontrol etmek,

j) Sistemin hava, su, buhar vb. yardımcı tesis ihtiyaçlarını temin etmek,

k) Ürün değişiminde, makine ve bant ayarlarını değiştirmek,

l) Makine aparatları yıprandığında veya kırıldığında parça değişimi yapmak,

m) İşlemlere ait matbu form kayıtlarını tutmak,

n) Çalışma alanının temizlenmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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