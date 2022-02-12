Figüran Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Figüran maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Figüran pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Figüran nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Figüran olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Figüran Maaşı Ne Kadar? 2022 Figüran Maaşları

Figüran maaşı ortalama olarak aylık 8250_TL'dir. En düşük Figüran maaşı 6950_TL, En yüksek ise 9550_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Figüran iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3435.20

Meslek Adı :

Figüran

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sanat, Kültür Ve Mutfak İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Diğer Sanat Ve Kültür İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : Yönetmenin veya yardımcısının yönlendirmelerine göre figüranlık yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Figüran; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Canlandıracağı figüre ilişkin bilgileri yetkiliden alarak incelemek,

d) Varsa replik/replikleri ezberlemek,

e) İşin gerektirmesi halinde, canlandıracağı figürün saç, makyaj, giyim, aksesuar takma uygulamalarını gerçekleştirmek,

f) Yönetmen veya yardımcısından sahne akışında, canlandıracağı figürün neyi, ne zaman, nasıl bir senkronizasyon içinde yapacağına dair direktifleri almak,

g) Yönetmenin veya yardımcısının direktifleri doğrultusunda oyuncular/dansçılar/operacılar ve diğer figüranlarla birlikte, verilen hareketi denemek,

h) Provanın sonuçlarına ve yönetmenin yönlendirmelerine göre, hareketi ile ilgili düzeltmeleri yapmak,

i) Hareketinin başlayacağı ve sahneye/sete gireceği an için, hareket dizgesini takip etmek,

j) Hareketini yönetmenin veya yardımcısının yönlendirmelerine göre gerçekleştirmek,

k) Canlandırma esnasında (varsa) provada belirlenen replikleri söylemek,

l) Oyuncular/dansçılar/operacılar ve diğer figüranların performanslarını aksatmayacak şekilde kendi hareketinin akışını ayarlamak,

m) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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