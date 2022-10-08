Fiksaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fiksaj İşçisi görev tanımı nedir, Fiksaj İşçisi ne iş yapar, Fiksaj İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fiksaj İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fiksaj İşçisi Tanımı;

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Fiksaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Fiksaj İşçisi Maaşları

Fiksaj İşçisi maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Fiksaj İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fiksaj İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.33

Meslek Adı :

Fiksaj İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Fiksaj kazanında, tekstil malzemelerine (iplik, çile, tops, şerit) fikse işlemlerini uygulama bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fiksaj İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fikse edilecek tekstil malzemelerini (iplik, çile, tops, şerit) belirlenen yerden alarak fikse kazanının yanına getirmek,

b) Getirilen malzemeleri fiksaj kazanının özel kovasına (yada arabasına) yerleştirmek ve kazanı kapatmak,

c) Kazanı talimatlara göre ve buhar, vakum vb. hususları da kontrol ederek çalışma durumuna hazırlamak,

d) Uygun reçeteye göre gerekli ayarları yaparak kazanı çalıştırmak,

e) Kazanın çalışması esnasında arıza durumları oluşmuşsa durumu amirine bildirmek,

f) Yapılan işlerle ilgili, miktar, kalite, işlemin başlama ve bitiş saatleri vb. bilgileri ilgili yerlere kaydetmek,

g) İşlem sonunda kazandan malzemeleri çıkartmak,

h) Çıkan malzemelerden gerektiğinde numune alarak laboratuara göndermek,

i) Deşeleri ayırmak, belirlenen yerlere koymak,

j) Çalıştığı kazanın ve çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

k) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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