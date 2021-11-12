Filit İşçisi (Haşere İlaçlama) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Filit İşçisi (Haşere İlaçlama) görev tanımı nedir, Filit İşçisi (Haşere İlaçlama) ne iş yapar, Filit İşçisi (Haşere İlaçlama) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Filit İşçisi (Haşere İlaçlama) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Filit İşçisi (Haşere İlaçlama) Tanımı;

Hizmet biriminin sorumluluk alanında bulunan haşare üreme ve barınma alanlarını tespit etme ve talebe bağlı olarak veya periyodik aralıklarda bu alanların ilaçlaması işlemlerini yerine getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Filit İşçisi (Haşere İlaçlama) Maaşı Ne Kadar? 2021 Filit İşçisi (Haşere İlaçlama) Maaşları

Filit İşçisi (Haşere İlaçlama) maaşı ortalama aylık 4.500 - TL’dir. En düşük Filit İşçisi (Haşere İlaçlama) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Filit İşçisi (Haşere İlaçlama) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Filit İşçisi (Haşere İlaçlama) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Filit İşçisi (Haşere İlaçlama) Ne İş Yapar?

Filit İşçisi (Haşere İlaçlama),İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Haşere üreme ve barınma alanlarını tespit etmek,

b) Talebe bağlı veya periyodik ilaçlama işlemleri için ön bilgiler almak,

c) İlaçlama bölgesinin özelliğine uygun ilaç tipini ve miktarını belirlemek,

d) Kullanılacak ilaçlama makinesini ve ilaçları kullanıma hazırlamak,

e) Ekip kurulumunda gerektiğinde görev almak, ekip hazırlığı yapmak,

f) Sağlam makinelerle ve aparatlarla ekip halinde ilaçlama bölgesine gitmek,

g) İlaçlama bölgesinde güvenlik önlemlerini almak,

h) Varsa evcil hayvanların uzaklaştırılmalarını sağlamak,

i) Şahsi koruyucu malzemeleri kullanarak ilaçlama yapmak,

j) İlaçlama bölgesinin bir süre kullanılmaması için gerekli uyarıları yapmak,

k) Arızalı ilaçlama makinelerinin tamir edilmesini sağlamak,

l) İlaçlama makinelerini temizlemek ve depoya teslim etmek,

m) Çalışma alanının da gerekli güvenlik önlemlerini almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Filit İşçisi (Haşere İlaçlama) Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dezenfekte Edenler Ve Diğer Zararlı Böcek Veya Yabani Ot Kontrolörleri

Filit İşçisi (Haşere İlaçlama) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Filit İşçisi (Haşere İlaçlama) mesleğinin meslek kodu 7544.03 olarak belirlenmiştir

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