Film Şeritli Kağıt Torba Makinesioperatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Film Şeritli Kağıt Torba Makinesioperatörü görev tanımı nedir, Film Şeritli Kağıt Torba Makinesioperatörü ne iş yapar, Film Şeritli Kağıt Torba Makinesioperatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Film Şeritli Kağıt Torba Makinesioperatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Film Şeritli Kağıt Torba Makinesioperatörü Tanımı;

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Film Şeritli Kağıt Torba Makinesioperatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Film Şeritli Kağıt Torba Makinesioperatörü Maaşları

Film Şeritli Kağıt Torba Makinesioperatörü maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Film Şeritli Kağıt Torba Makinesioperatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Film Şeritli Kağıt Torba Makinesioperatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8143.20

Meslek Adı :

Film Şeritli Kağıt Torba Makinesioperatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Şeffaf, film bölmeli kağıt torbaları, otomatik makinede imal etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

-Film Şeritli Kağıt Torba Makinesi Operatörü,İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük üretilecek film şeritli kağıt torba cinsini belirlemek,

b) Ürüne uygun kağıt rulosu, film rulosu ve bıçak değişimi yapmak,

c) Talebe göre torba üzerine şeffaf film için pencere kalıbı ayarlamak,

d) Depodan malzemeleri talep ve temin ederek kullanıma hazır hale getirmek,

e) Film şeritli kağıt torba makinesini günlük kullanıma hazırlamak,

f) Isıtma rezistanslarını kullanıma hazırlamak,

g) Baskılı ürünlerde gıda boyası hazırlamak ve klişe rulosu değişimi yapmak,

h) Yapıştırma ve kenar kıvırma ayarlarını yapmak,

i) Makine kumandasından ürün işlem kodunu seçerek onaylamak,

j) Kısa süreli deneme üretimi yaparak makinenin son ayarlarını tespit etmek,

k) Film şeritli kağıt torba üretimi yapmak,

l) Makine arıza ve aksaklıklarını tespit etmek, giderilmesini sağlamak,

m) Çıkan ürünleri tanımlı sayılarda kolilere istiflemek,

n) Kolileri paletlemek, paletleri etiketlemek,

o) Fire malzemeleri toplamak ve iade etmek,

p) İşi biten torba paletlerini sevkiyat bölümüne göndermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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