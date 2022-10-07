Filtre Tesisi Operatörü-Maden Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Filtre Tesisi Operatörü-Maden görev tanımı nedir, Filtre Tesisi Operatörü-Maden ne iş yapar, Filtre Tesisi Operatörü-Maden olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Filtre Tesisi Operatörü-Maden mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Filtre Tesisi Operatörü-Maden Tanımı;

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Filtre Tesisi Operatörü-Maden Maaşı Ne Kadar? 2022 Filtre Tesisi Operatörü-Maden Maaşları

Filtre Tesisi Operatörü-Maden maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Filtre Tesisi Operatörü-Maden maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Filtre Tesisi Operatörü-Maden iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8112.03

Meslek Adı :

Filtre Tesisi Operatörü-Maden

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Mineral Ve Taş İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Filtre Tesisi Operatörü-Maden, filtre tesisinin genel kontrol ve günlük bakımı ile öğütülmüş maden cevherinin filtreleme işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Filtre Tesisi Operatörü (Madencilik), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Filtre sisteminin genel kontrolünü yapmak,

b) Filtre sisteminin günlük bakımını yapmak,

c) Pülp/solüsyon yoğunluğunu belirlemek,

d) Mikseri devreyi sokmak,

e) Sirkilasyon pompalarını devreye sokmak,

f) Pülp/solüsyon yoğunluğuna göre siklon gruplarını devreye sokmak,

g) Hava kompresörlerini devreye sokmak,

h) Vakum emiş pompalarını devreye sokmak,

i) Konveyörü devreye sokmak,

j) Filtreyi devreye sokmak,

k) Filtreden çıkan ürünü kontrol etmek,

l) Fırın operatörü ile irtibat sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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