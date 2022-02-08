Finans Hizmetleri Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Finans Hizmetleri Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Finans Hizmetleri Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Finans Hizmetleri Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Finans Hizmetleri Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Finans Hizmetleri Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Finans Hizmetleri Elemanı Maaşları

Finans Hizmetleri Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 6026,5_TL'dir. En düşük Finans Hizmetleri Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7800_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Finans Hizmetleri Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3311.07

Meslek Adı :

Finans Hizmetleri Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Finans Ve Matematiksel İşler İle İlgili Yardımcı Profesyonel

Meslek Mensupları Meslek Birim Grubu :

Menkul Kıymetler Ve Finans Alım Satımcıları Ve Aracıları (Brokerler)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Borsa seansından önceki, seans esnasındaki ve seans sonrasındaki işlemleri yapan, müşterilere kredi ayarlayan, ekonomi ve şirket haberlerini takip ederek müşterilere danışmanlık hizmeti veren nitelikli kişidir. İş öncesi hazırlık yapan, reyon işlemlerini yapan/yaptıran mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten sorumluluk sahibi nitelikli kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : Finans Hizmetleri Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük para hareketlerini takip etmek,

b) Günlük satışları ve kayıtları kontrol etmek,

c) Banka işlemlerini yürütmek,

d) Satıcılar ile ticari ilişkileri düzenlemek,

e) Stokları yönetmek,

f) Tahsil ve tediye işlemlerinin ön muhasebesini gerçekleştirmek,

g) Alımları sevk ve idare etmek,

h) Sosyal Güvenlik Kurumu belgelerinin düzenlenmesi ve ödemelerini yapmak,

i) Seans öncesi işlemleri yapmak,

j) Seans esnasındaki işlemleri yapmak,

k) Kredisi uygun olmayan müşterilere kredi ayarlamak,

l) Ekonomi ve şirket haberlerini takip etmek,

m) Müşterilere danışmanlık yapmak,

n) Seans sonu işlemleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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