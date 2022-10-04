Fındık Eksperi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fındık Eksperi görev tanımı nedir, Fındık Eksperi ne iş yapar, Fındık Eksperi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fındık Eksperi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fındık Eksperi Tanımı;

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Fındık Eksperi Maaşı Ne Kadar? 2022 Fındık Eksperi Maaşları

Fındık Eksperi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Fındık Eksperi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fındık Eksperi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7515.06

Meslek Adı :

Fındık Eksperi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İçecek Tadıcıları Ve Sınıflandırıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İyi kalitede fındık üretimi için toprağın bakımı, fidanların dikilmesi ve bakımı, ürünün toplanması konularında çalışan, üreticilere bilgi veren; ziraat mühendisleri denetiminde fındığın depolanması, paketlenmesi ve pazarlanması işlerini yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fındık Eksperi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fındığın dikimi, gübrelenmesi, ilaçlanması ve budanması işlemlerinde üreticilere bilgi vermek,

b) Fındığın toplanması konularında üreticilere bilgi vermek, kaliteli fındığın üretilmesine yardımcı olmak,

c) Üretilen fındıkları üreticilerden fındığın doluluk oranına göre numaralandırarak satın almak,

d) Ürünlerin, depolanmasını ve yarı mamul/mamul ürüne dönüştürülmesini sağlamak,

e) Fındık ürünlerinin pazarlanması aşamasındaki çalışmaları yürütmek,

f) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

g) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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