Fırça İmal İşçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fırça İmal İşçisi (Elle) görev tanımı nedir, Fırça İmal İşçisi (Elle) ne iş yapar, Fırça İmal İşçisi (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fırça İmal İşçisi (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fırça İmal İşçisi (Elle) Tanımı;

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Fırça İmal İşçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Fırça İmal İşçisi (Elle) Maaşları

Fırça İmal İşçisi (Elle) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Fırça İmal İşçisi (Elle) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fırça İmal İşçisi (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7317.02

Meslek Adı :

Fırça İmal İşçisi (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Ağaç, Sepetçilik Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Sert kıl, elyaf, naylon veya tel gibi fırça malzemelerini seçip hazırlayan ve fırça saplarına veya tabanlarına tespit eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fırça İmal İşçisi (Elle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yapılacak fırçanın tipine göre malzemeyi tasnif etmek, karıştırmak, temizlemek ve hazırlamak

b) Malzemeyi demetler haline getirmek,

c) Bunları hazırlanmış deliklere sokarak tutkal, zamk, zift veya telle tespit etmek ve fırça uçlarını istenilen boyda kesip düzeltmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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