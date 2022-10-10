Fırın İşçisi (Cam Tavlama) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fırın İşçisi (Cam Tavlama) görev tanımı nedir, Fırın İşçisi (Cam Tavlama) ne iş yapar, Fırın İşçisi (Cam Tavlama) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fırın İşçisi (Cam Tavlama) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fırın İşçisi (Cam Tavlama) Tanımı;

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Fırın İşçisi (Cam Tavlama) Maaşı Ne Kadar? 2022 Fırın İşçisi (Cam Tavlama) Maaşları

Fırın İşçisi (Cam Tavlama) maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Fırın İşçisi (Cam Tavlama) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fırın İşçisi (Cam Tavlama) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.19

Meslek Adı :

Fırın İşçisi (Cam Tavlama)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Cam veya cam eşyaların iç gerilimlerini gidermek veya yok etmek için kullanılan bir tavlama fırınını veya ocağını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fırın İşçisi (Cam Tavlama) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Cam veya cam eşyayı fırına koymak,

b) Fırın veya ocağın gereken yerlerini kapatmak,

c) Fırını yakıp sıcaklığını belirli bir seviyede tutmak,

d) Tavlama işleminin doğru olarak yürütülmesini sağlamak,

e) Tavlandıktan sonra mamulleri çıkarıp kontrol etmek,

f) Belirli bir tip fırın veya ocağın çalıştırılmasında ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırdedilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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