Fırın Operatörü (Elektrot Pişirme) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fırın Operatörü (Elektrot Pişirme) görev tanımı nedir, Fırın Operatörü (Elektrot Pişirme) ne iş yapar, Fırın Operatörü (Elektrot Pişirme) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fırın Operatörü (Elektrot Pişirme) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fırın Operatörü (Elektrot Pişirme) Tanımı;

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Fırın Operatörü (Elektrot Pişirme) Maaşı Ne Kadar? 2022 Fırın Operatörü (Elektrot Pişirme) Maaşları

Fırın Operatörü (Elektrot Pişirme) maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Fırın Operatörü (Elektrot Pişirme) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fırın Operatörü (Elektrot Pişirme) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.10

Meslek Adı :

Fırın Operatörü (Elektrot Pişirme)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Karbon elektrotlarını kontrollü bir ısıtma ve soğutmayla grafitleştiren bir elektrotermik rezistans fırınını çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Fırın Operatörü (Elektrot Pişirme) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fırın yatağının iyi bir şekilde hazırlanarak elektrotların numara, boy ve aralıklarına göre iyi bir tarzda istiflenmesine dikkat etmek,

b) Fırının karbon elektrotlarla doldurulma işlemine nezaret ve yardım etmek,

c) Elektriği açarak fırını çalıştırmak,

d) Termo elektrometreyi okuyup fırının sıcaklığını ayarlayıp fırını belirli aralıklarla ısıtarak soğutmak,

e) Malzemenin ısı değişmesinden zarar görmeksizin soğumasına ve fırından çıkarılmasına nezaret etmek,

f) Fırın ve teçhizatının gerekli ufak tamirlerini yapmak,

g) Fırını doldurup boşaltabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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