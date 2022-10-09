Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörü görev tanımı nedir, Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörü ne iş yapar, Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörü Tanımı;

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Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörü Maaşları

Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörü maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.44

Meslek Adı :

Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İSG ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, gıda güvenilirliği, kalite ve verimlilik işlemlerini yürüten, üretim öncesi hazırlık yapan, hamur yapan, hamura şekil veren, hamuru pişiren, ürünün dolgu ve kaplama işlemlerini gerçekleştiren, makine ve ekipmanların periyodik bakımlarının yapılmasını sağlayan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği ile çevre güvenliği önlemlerini uygulamak

b) İş organizasyonu yapmak

c) Kalite, verimlilik ve gıda güvenilirliği işlemlerini yürütmek

d) Üretim öncesi hazırlık yapmak

e) Ekipmanların ve hatların sanitasyonunu sağlamak

f) Hammadde, katkı maddeler, işlem yardımcısı malzemeleri temin etmek

g) Hamur yoğurmak

h) Beklemeli (bisküvi vb.) hamuru dinlendirmek

i) Mayalı hamuru (ekmek vb.) dinlendirmek

j) Bisküvi vb. ürün hamurlarına şekil vermek

k) Ekmek vb. ürün hamurlarına şekil vermek

l) Bisküvi vb. ürün hamurlarını pişirmek

m) Kek vb. ürün hamurlarını pişirmek

n) Ekmek vb. ürün hamurlarını pişirmek

o) Krema hazırlamak

p) Dozajlama yöntemiyle dolgu yapmak

q) Sürme yöntemiyle dolgu yapmak

r) Enjeksiyon yöntemiyle dolgu yapmak

s) Kaplama yapmak

t) Kaplanmış ürünleri soğutmak

u) Ambalajlama için gerekli kontrolleri yapmak

v) Ambalajlanma sürecini takip etmek

w) Makine ve ekipmanların periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak

x) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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