Fırınlama İşçisi-Malt Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fırınlama İşçisi-Malt görev tanımı nedir, Fırınlama İşçisi-Malt ne iş yapar, Fırınlama İşçisi-Malt olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fırınlama İşçisi-Malt mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fırınlama İşçisi-Malt Tanımı;

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Fırınlama İşçisi-Malt Maaşı Ne Kadar? 2022 Fırınlama İşçisi-Malt Maaşları

Fırınlama İşçisi-Malt maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Fırınlama İşçisi-Malt maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fırınlama İşçisi-Malt iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.37

Meslek Adı :

Fırınlama İşçisi-Malt

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Malt ve imbikten çekilecek içki imaline hazırlık olmak üzere filizlenmiş hububatı kurutarak daha fazla büyümesine mani olan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fırınlama İşçisi (Malt) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hububatın fırına doldurulmasını idare etmek,

b) Fırını ateşleyerek hararetini ve hava girişini gereğine göre ayarlamak,

c) Bir el çatalı veya mekanik bir kürekle hububatı ters yüz etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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