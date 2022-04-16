Fizyonomist Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fizyonomist görev tanımı nedir, Fizyonomist ne iş yapar, Fizyonomist olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fizyonomist mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fizyonomist Tanımı;

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Fizyonomist Maaşı Ne Kadar? 2022 Fizyonomist Maaşları

Fizyonomist maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Fizyonomist maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fizyonomist iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5161.03

Meslek Adı :

Fizyonomist

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Diğer Kişisel Hizmetlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Astrologlar, Falcılar Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İnsan yüzünün yapısı, biçimi ve yüzdeki anlam karakter özellikleri, yüz çizgilerinin genel durumundan anlam çıkartarak tahmin eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fizyonomist; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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