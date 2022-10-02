Flanj Açma Makinesi Operatörü (Metal Levha) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Flanj Açma Makinesi Operatörü (Metal Levha) Tanımı;

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Flanj Açma Makinesi Operatörü (Metal Levha) Maaşı Ne Kadar? 2022 Flanj Açma Makinesi Operatörü (Metal Levha) Maaşları

Flanj Açma Makinesi Operatörü (Metal Levha) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Flanj Açma Makinesi Operatörü (Metal Levha) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Flanj Açma Makinesi Operatörü (Metal Levha) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.29

Meslek Adı :

Flanj Açma Makinesi Operatörü (Metal Levha)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal levha kenarlarına flanj çeker bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Flanj Açma Makinesi Operatörü (Metal Levha) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Flanj çekilecek silindir şeklinde bükülmüş metal levhanın cinsine ve ölçülerine göre makine üzerinde bulunan tablaları ayarlamak,

b) Makineyi çalıştırmak, silindir şeklinde bükülmüş metal levhayı makinenin alt tablası Üzerine yerleştirmek,

c) Pedala basarak tablalara hareket vermek ve tablalar arasında kalan saç levhanın kenarlarına flanj çekilmesini sağlamak,

d) Flanj açılan levhayı alt tabla üzerinden almak ve kontrol etmek,

e) İş bitiminde makinenin bakım ve temizliğini yapmak,

f) Varil gövdelerine flanj çekmek gibi belirli bir işin yapılmasında veya belirli bir tip makinenin çalıştırılmasında ihtisas sahibi olabilir ve o suretle ayırt edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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