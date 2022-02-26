Flap Operatörü (Zımpara) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Flap Operatörü (Zımpara) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Flap Operatörü (Zımpara) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Flap Operatörü (Zımpara) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Flap Operatörü (Zımpara) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Flap Operatörü (Zımpara) Maaşı Ne Kadar? 2022 Flap Operatörü (Zımpara) Maaşları

Flap Operatörü (Zımpara) maaşı ortalama olarak aylık 5476,5_TL'dir. En düşük Flap Operatörü (Zımpara) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6700_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Flap Operatörü (Zımpara) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7314.19

Meslek Adı :

Flap Operatörü (Zımpara)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Çanak-Çömlekçiler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Flap makinesini kullanarak Zımpara imalatında aşındırıcı flap disk elde etmek için aşındırıcı bez rulonun flap makinesinde talep edilen ölçülerde küçük parçalar halinde kesilmesi, reçineyle özel metal diski ( Backing ) üzerine sıralı şekilde tutturulması ve preslenmesi işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Flap Operatörü ( Zımpara ),İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Flap makinesini kullanıma hazırlamak,

b) Kullanılacak metal disk ve aşındırıcı şerit rulosunu tespit etmek,

c) Reçine bidonunu makineye yerleştirmek,

d) Makinenin haznesine metal disk (Backing) beslemesi yapmak,

e) Lot tablosundan işlem tipini belirlemek,

f) Makineden ürüne uygun programı seçmek,

g) Makine bölümlerinin reçine, kesme, sıralama, düzeltme, boşaltma ayarlarını yapmak,

h) Makineyi çalıştırmak, üretimi başlatmak,

i) Makinenin çalışmasına (reçine, kesme, sıralama, düzeltme, boşaltma) nezaret etmek,

j) Hatalı ürünleri ayırmak,

k) Flap disklerin presleme işlemlerini gerçekleştirmek,

l) Hatasız flap diskleri istifleme sırıklarına dizmek,

m) Biriken sırıkları taşıma arabalarına aktarmak,

n) Flap makinesinin bakım ve temizliğini yapmak,

o) Makinede meydana gelen arızaların giderilmesini sağlamak,

p) İşe ilişkin bilgileri ilgili formlara kaydetmek,amirlerini bilgilendirmek,

q) Çalışma alanının genel temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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