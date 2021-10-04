Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, ve İş İlanları

Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası görev tanımı nedir, Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası ne iş yapar, Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası Tanımı;

Flekso baskı hazırlığını, baskı ayar ve kontrollerini yaparak flekso baskı makinesi ile basım gerçekleştiren, baskı makinesinin bakım programını takip ederek periyodik bakımdaki teknik işlemleri gerçekleştiren, mesleki gelişim faaliyetlerine katılan ve yardımcılarını yetiştiren nitelikli kişidir.

Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası Maaşları

Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası maaşı ortalama aylık 3.360 - TL’dir. En düşük Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası Ne İş Yapar?

Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG, çevre güvenliği ve kalite önlemleri almak,

b) Vardiya teslim almak,

c) İşin özelliğine uygun hammadde ve malzeme tedarik edilmesini sağlamak,

d) Yapılan işlemlere ilişkin kayıtları tutmak,

e) Yapılan işlemler hakkında ilgilileri bilgilendirmek,

f) Makineyi baskıya hazırlamak,

g) Makineye bobin takmak,

h) Makineye basılacak işin bıçağını takmak (etiket için),

i) Basılacak işin ünitelerini hazırlamak,

j) Makinenin haznelerine/ünitelerine mürekkep koymak,

k) Makineye kalıp/klişe takmak,

l) Basılacak işin özelliğine göre makinenin baskı ayarlarını yapmak,

m) Basılacak işi kromolin ve/veya içerik/eskiz onayına göre kontrol etmek,

n) Yapılacak işin miktarına göre makinenin numaratörünü ayarlamak/ ayarlanmasını sağlamak,

o) Flekso baskı makinesinde basım sürecini kontrol altında tutmak,

p) Basımı biten işi yarı mamul iş alanına çekmek/çektirmek,

q) Makinenin periyodik bakım programını takip etmek,

r) Makinenin temizliğini yapmak/ yapılmasını sağlamak,

s) Makinenin yağlanmasını sağlamak,

t) Makinenin rutin kontrollerini yapmak,

u) Makine arızalarının giderilmesini sağlamak,

v) Çalışma süresi tamamlanmış parçaların değiştirilmesini sağlamak,

w) Test/prova baskısı yapmak,

x) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası mesleğinin meslek kodu 7322.17 olarak belirlenmiştir



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