Flekso Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Flekso Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Flekso Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Flekso Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Flekso Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Flekso Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Flekso Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü Maaşları

Flekso Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 5526,5_TL'dir. En düşük Flekso Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6800_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Flekso Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7321.28

Meslek Adı :

Flekso Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Baskı Öncesi Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Flekso baskı öncesi grafik hazırlık işlemlerini yapan, çalışmayı flekso baskıya hazırlayan, flekso baskı öncesi yapılan işin teknik kontrollerini yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Flekso Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG, çevre güvenliği ve kalite önlemleri almak, b) Günlük iş planı yapmak,

c) Baskı öncesi makine ve ekipmanın bakımını yapmak,

d) Basılacak içeriği flekso baskıya hazırlamak,

e) Basılacak dokümanın renklerine müdahale etmek,

f) Basılacak dokümanın/ tasarımın ebadına müdahale etmek,

g) Klişede dökülme riski olan tasarım yerlerine müdahale etmek,

h) Renk sıralaması yapmak,

i) Trapping (şişirme) ayarlarını yapmak

j) Montaj yapmak,

k) Basılacak içeriğin/dokümanın kâğıt veya film çıktısını almak

l) Hazırlık işlemleri tamamlanan işi klişe/kalıp birimine teslim etmek,

m) Flekso baskı sürecinde grafik desteği vermek,

n) Dokümanın bilgisayar ortamında basıma uygunluk kontrolünü yapmak,

o) Dokümanın bilgisayar ortamında görsellerinin kontrolünü yapmak

p) Siparişe uygun olmayan iş hakkında geri bildirimde bulunmak,

q) Dokümanın renk sayısının flekso basıma uygunluğunu kontrol etmek,

r) Montaj bilgilerinin siparişe uygunluğunu kontrol etmek,

s) Grafik hazırlık işlemlerini yürütmek,

t) Baskı örneğini bilgisayar ortamına aktarmak,

u) Bilgisayara aktarılan dokümanları baskı örneğine uygun hale getirmek,

v) Grafik hazırlığı yapılan işi taleplere göre bilgisayar ortamında revize etmek,

w) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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