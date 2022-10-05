Folklorik Bebek Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Folklorik Bebek Yapımcısı görev tanımı nedir, Folklorik Bebek Yapımcısı ne iş yapar, Folklorik Bebek Yapımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Folklorik Bebek Yapımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Folklorik Bebek Yapımcısı Tanımı;

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Folklorik Bebek Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Folklorik Bebek Yapımcısı Maaşları

Folklorik Bebek Yapımcısı maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Folklorik Bebek Yapımcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Folklorik Bebek Yapımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.20

Meslek Adı :

Folklorik Bebek Yapımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Kitre, pamuk, kumaş, tel, kağıt, vb gibi malzemeler kullanarak yörenin özelliklerine uygun folklorik bebek yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Folklorik Bebek yapımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu ve planlaması yapmak,

b) Folklorik bebeğin iskeletini tasarlamak, ölçülerini belirlemek,

c) Ölçüye uygun olarak omurgasını ve beden formunu, iskeleti hazırlamak,

d) Kitre, pamuk, alçı, çamur, sünger, bez, kağıt ile gövde, baş, yüz, el ve ayakları yapmak,

e) Bebeğin gövdesine son şeklini vermek, ten renginde boyama yapmak,

f) Bebeğin özelliklerine uygun saç, bıyık, sakal hazırlamak, baş ve yüz kısmına monte etmek,

g) Yüz hatlarına uygun makyaj yapmak,

h) Yöre özelliklerine uygun kıyafetleri ve kumaşları tespit etmek,

i) Kıyafetler için kalıp, hazırlamak,

j) Bebeğin kıyafetlerini aslına uygun olarak dikmek,

k) Yöresel kıyafetlerdeki renk uyumunu dikkate alarak kıyafetleri hazırlamak,

l) Yöre özelliklerine göre kıyafetleri süslemek,

m) Kıyafetleri bebeğe giydirmek,

n) Bebeğin süslerini kontrol etmek, tamamlamak,

o) Aksesuarları ve eşyaları hazırlamak, aslına uygun olarak duruş ve ifadeyi sağlamak,

p) Figüre uygun dekor hazırlamak, objelerin uyumunu ve sağlamlığını kontrol etmek,

q) Zemin kaidesini hazırlamak, bebeği ve diğer objeleri monte etmek, sabitlemek,

r) Hazırlanan bebekleri sergilemek ve müşterilerin beğenisine sunmak,

s) Eksilen biten malzemeleri temin etmek,

t) Çalışma alanının ve kullanılan aletlerin temizliğini yapmak,

u) Folklorik bebek yapımı için araştırmalar yapmak,

v) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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