Folklorik-Taş Bebek Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Folklorik-Taş Bebek Yapımcısı maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Folklorik-Taş Bebek Yapımcısı iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Folklorik-Taş Bebek Yapımcısı iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Folklorik-Taş Bebek Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Folklorik-Taş Bebek Yapımcısı görev tanımı nedir, Folklorik-Taş Bebek Yapımcısı ne iş yapar, Folklorik-Taş Bebek Yapımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Folklorik-Taş Bebek Yapımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Folklorik-Taş Bebek Yapımcısı Tanımı;

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Folklorik-Taş Bebek Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Folklorik-Taş Bebek Yapımcısı Maaşları

Folklorik-Taş Bebek Yapımcısı maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Folklorik-Taş Bebek Yapımcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Folklorik-Taş Bebek Yapımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Folklorik-Taş Bebek Yapımcısı İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.21

Meslek Adı :

Folklorik-Taş Bebek Yapımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Geleneksel kıyafetlerimizi ve kültürümüzü yansıtan folklorik-taş bebek yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Folklorik-Taş Bebek Yapımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gövde, kafa ve ayak için pürüzsüz taşları temin etmek,

b) Gövde, kafa ve ayak için pürüzsüz taşları granit mermer yapıştırıcısı ile birbirlerine yapıştırmak, c) Soğuk seramik hamurunu hazırlamak ve kıyafet kesimi için hamuru açmak,

d) Soğuk seramik hamurundan taş bebeğe kol ve şalvar yapmak,

e) Seramik hamurundan dış kıyafet kesimini orijinaline uygun olarak kesmek,

f) Hazırlanan kıyafetleri taş bebeğe giydirmek,

g) Ahşap boyaları ile istenilen renkte boyamak ve kumaş havası vermek için desen çalışması yapmak,

h) Boyalarla karikatüristik yüz çalışması yapmak,

i) Taş bebeğin yapıldığı özelliğe göre takı, kemer, çarpana vb. süslemeleri yapmak,

j) Hazırlanan taş bebeği sprey vernikle verniklemek suretiyle parlaklığı ve koruyuculuğunu sağlamak,

k) Kullanılan makine ve ekipmanların bakım ve temizliğini yapmak,

l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

m) İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Folklorik-Taş Bebek Yapımcısı maaşlarına ek olarak sizlerde Folklorik-Taş Bebek Yapımcısı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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