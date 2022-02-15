Föncü (Kuaför Elemanı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Föncü (Kuaför Elemanı) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Föncü (Kuaför Elemanı) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Föncü (Kuaför Elemanı) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Föncü (Kuaför Elemanı) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Föncü (Kuaför Elemanı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Föncü (Kuaför Elemanı) Maaşları

Föncü (Kuaför Elemanı) maaşı ortalama olarak aylık 5976,5_TL'dir. En düşük Föncü (Kuaför Elemanı) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7700_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Föncü (Kuaför Elemanı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5141.04

Meslek Adı :

Föncü (Kuaför Elemanı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Kuaförler, Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kuaförler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üst kademedeki meslek elemanına bağlı olarak, hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, fön uygulamasına ilişkin olan işlemleri, belirli bir süre içerisinde, kendi başına yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Föncü (Kuaför Elemanı); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kişisel hazırlık ve hijyen yapmak

b) Salon hazırlığı ve hijyeni yap-mak

c) Müşteriyi karşılamak ve uğurlamak

d) Saç ve cilt analizi yapmak

e) Saç ve saçlı deriye masaj ve bakım uygulamak.

f) Saç yıkamak.

g) Saç ayırmak.

h) Fön çekmek.

i) Maşa-vak rasta yapmak

j) Saça dalga vermek

k) Saç bakımı kozmetiklerini uygulamak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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