Formaldehit Tutkal İmalat Operatör Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Formaldehit Tutkal İmalat Operatör Yardımcısı Tanımı;

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Formaldehit Tutkal İmalat Operatör Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Formaldehit Tutkal İmalat Operatör Yardımcısı Maaşları

Formaldehit Tutkal İmalat Operatör Yardımcısı maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Formaldehit Tutkal İmalat Operatör Yardımcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Formaldehit Tutkal İmalat Operatör Yardımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.78

Meslek Adı :

Formaldehit Tutkal İmalat Operatör Yardımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Formaldehit Tutkal İmalat Operatör Yardımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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