Formaldehit Tutkal İmalat Operatör Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Formaldehit Tutkal İmalat Operatör Yardımcısı Tanımı;
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Formaldehit Tutkal İmalat Operatör Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Formaldehit Tutkal İmalat Operatör Yardımcısı Maaşları
Formaldehit Tutkal İmalat Operatör Yardımcısı maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Formaldehit Tutkal İmalat Operatör Yardımcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Formaldehit Tutkal İmalat Operatör Yardımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
8131.78
Meslek Adı :
Formaldehit Tutkal İmalat Operatör Yardımcısı
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri
Meslek Grubu :
Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri
Meslek Birim Grubu :
Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Formaldehit Tutkal İmalat Operatör Yardımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
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