Fotoğraf Baskıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fotoğraf Baskıcısı görev tanımı nedir, Fotoğraf Baskıcısı ne iş yapar, Fotoğraf Baskıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fotoğraf Baskıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fotoğraf Baskıcısı Tanımı;

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Fotoğraf Baskıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Fotoğraf Baskıcısı Maaşları

Fotoğraf Baskıcısı maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Fotoğraf Baskıcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fotoğraf Baskıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8132.05

Meslek Adı :

Fotoğraf Baskıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörler

Meslek Birim Grubu :

Fotoğrafik Ürünler Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kalite-kontrol ilkeleri ve müşteri istekleri doğrultusunda, filmleri banyoya hazırlayan, banyo işlemini gerçekleştirerek seçilen filmleri baskıya hazırlayan, fotoğraf basan ve makinenin bakım işlemlerini yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fotoğraf Baskıcı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak,

b) Çalışma ortamını temizlemek, iş güvenliği tedbirlerini almak,

c) Filmi, kağıtları ve banyoları hazırlamak,

d) Fotokimyasal malzemeleri hazırlamak ve suyun saflığını kontrol etmek,

e) Film geliştirme, ağartma, sabitleme, temizleme ve koruma, renk ve pozitif çevirme (slayt çekimlerinde) banyolarını yapmak,

f) Filmleri kurutur, tasniflerini ve rötuşlarını yapmak,

g) Kağıt boyutu ve tipini tespit etmek ve aksesuar seçimi yapmak,

h) Kağıt ve film kalibrasyonu yapmak, baskı kalitesini kontrol etmek,

i) Kartı pozlandırmak, kurutmak ve pozitife rötuş yapmak,

j) Filmleri ve fotoğrafları dosyalamak, arşivlemek ve sunuma hazır hale getirmek,

k) Fotoğrafları bilgisayara aktarmak,

l) Fotoğrafı bilgisayarda işlemek, düzenlemek ve arşivlemek,

m) Fotoğrafları basmak/çıktı almak ve müşteriye sunmak,

n) Klasik veya otomatik banyo ve baskı sistemlerinin bakım ve kontrollerini yapmak,

o) Mesleki gelişimi ile ilgili faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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