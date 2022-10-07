Fotoğraf Filmi Ve Kağıdı İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fotoğraf Filmi Ve Kağıdı İmal İşçisi görev tanımı nedir, Fotoğraf Filmi Ve Kağıdı İmal İşçisi ne iş yapar, Fotoğraf Filmi Ve Kağıdı İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fotoğraf Filmi Ve Kağıdı İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fotoğraf Filmi Ve Kağıdı İmal İşçisi Tanımı;

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Fotoğraf Filmi Ve Kağıdı İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Fotoğraf Filmi Ve Kağıdı İmal İşçisi Maaşları

Fotoğraf Filmi Ve Kağıdı İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Fotoğraf Filmi Ve Kağıdı İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fotoğraf Filmi Ve Kağıdı İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.55

Meslek Adı :

Fotoğraf Filmi Ve Kağıdı İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Fotoğraf filmi ve kâğıdı imalinde gerekli el ve makine işlerinin birini veya birkaçını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fotoğraf Filmi ve Kağıdı İmal İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Jelatin, su ve kimyasal maddeleri bir kazanda karıştırmak,

b) Belirli bir süre ısıtmak ve karışımı soğumaya bırakarak pelte şeklinde emülsiyon malzemesi elde etmek,

c) Kaplama işleminden önce istenilen yoğunluk derecesinde bir emülsiyon maddesi meydana getirebilmek için sıcaklığı kontrol etmek ve istenilen kaplamaya göre daha başka kimyasal maddeler de katarak pelte şeklindeki emülsiyon maddesini eritip olgunlaştırmak,

d) Kaplama makinesini çalıştırmak ve boş film ve kâğıdı makineye vermek,

e) Makine, film ve kâğıdı sıvı halindeki emülsiyon maddesi içinden, soğutulmuş bir silindir üzerinden veya soğutma hücresinden geçirdikten sonra yavaşça havası filtre edilmiş ve ısıtılmış bir kurutma tünelinden de geçirmek,

f) Film veya kâğıdı dar bantlar halinde kesip her bantı otomatik olarak bir makaraya saran rotatif bir makineyi çalıştırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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