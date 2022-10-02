Fotogravürcü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fotogravürcü görev tanımı nedir, Fotogravürcü ne iş yapar, Fotogravürcü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fotogravürcü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fotogravürcü Tanımı;

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Fotogravürcü Maaşı Ne Kadar? 2022 Fotogravürcü Maaşları

Fotogravürcü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Fotogravürcü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fotogravürcü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7321.13

Meslek Adı :

Fotoğrafçı (Fotogravür)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Baskı Öncesi Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal baskı klişeleri yapmakta kullanılacak negatifleri hazırlamak için resim ve yazıların fotoğrafını çeken kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fotoğrafçı (Fotogravür) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Resmi çekilecek malzemeyi fotoğraf makinesi önündeki bir tabla üzerine yerleştirip bunu kuvvetli bir suni ışıkla aydınlatmak,

b) Fotoğraf makinesini çekilecek resmin ebadına göre ayarlayıp objektifin fokus (odak) ayarına yapmak,

c) Yarı tonlu baskılarda filmle resmi çekilecek obje arasına incecik karelere taksim edilmiş bir cam ekran yerleştirmek,

d) Objenin resmini çekmek,

e) Filmini banyo edip kurutmak ve Fotoğraf çekmek üzere hassa camlar hazırlayabilir ve rötuş yapabilir ve negatifini elde etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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