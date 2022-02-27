Fotokopi Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Fotokopi Makinesi Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Fotokopi Makinesi Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Fotokopi Makinesi Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Fotokopi Makinesi Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Fotokopi Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Fotokopi Makinesi Operatörü Maaşları

Fotokopi Makinesi Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 5726,5_TL'dir. En düşük Fotokopi Makinesi Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7200_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fotokopi Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.42

Meslek Adı :

Fotokopi Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Fotokopi makinelerini kullanarak kopya işlemlerini gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fotokopi Makinası Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fotokopi ve resim kağıtlarının, toner ve kartuşların temin edilmesini sağlamak

b) Fotokopi makinelerinin kağıt koyma kasetlerine çeşitli ebatlardaki kağıtları yerleştirmek,

c) Fotokopi makinelerini çalıştırarak çekime hazır hale gelmelerini sağlamak,

d) Müşteriyi karşılamak, isteğini öğrenmek, çekim ücretleri hakkında bilgi vermek,

e) İstenen kopya işlemini, istenen miktarda, fotokopi makinesinde gerçekleştirmek,

f) Fotokopi işleminin durumuna göre fotokopi makinesinde, büyültme veya küçültme, renk koyulaştırma veya açma gibi ayarlamaları yapmak,

g) Fotokopisi çekilen resmi evraklara ?kopyadır? kaşesi basmak,

h) Gerektiğinde çekilen fotokopileri harmanlamak, zımbalamak,

i) Gerektiğinde çekilen fotokopileri, spiral ciltleme yapmak,

j) Gerektiğinde yapılan kopya işleminin ücretini almak, fişini düzenleyerek vermek,

k) Gerektiğinde renkli çekim ve fotoğraf kağıdına fotoğraf kopyası yapmak,

l) Fotokopi makinelerinin tünerleri bittiğinde, toner koymak yada boş toner kartuşlarını alarak dolu kartuşları yerleştirmek

m) Fotokopi makinesinin basit bakımlarını yapmak, tozunu almak,

n) Makinenin; kağıt sıkıştırma, ayar yapma, bazı parça değiştirme gibi basit arızalarını gidermek,

o) Fotokopi makinelerinin, yetkili servis tarafından düzenli bakımlarının yapılmasını sağlamak,

p) Fotokopi makinelerinde meydana gelen ve gidermediği arıza durumlarında, yetkili servis tarafından tamir edilmelerini sağlamak,

q) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

r) Kullanılan yada kullanılacak fotokopi makineleri ile ilgili eğitimlere katılmak,

s) Fotokopi makineleri ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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