Fotokopi Makinesi Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Fotokopi Makinesi Satış Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Fotokopi Makinesi Satış Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Fotokopi Makinesi Satış Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Fotokopi Makinesi Satış Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Fotokopi Makinesi Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Fotokopi Makinesi Satış Elemanı Maaşları

Fotokopi Makinesi Satış Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5226,5_TL'dir. En düşük Fotokopi Makinesi Satış Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6200_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fotokopi Makinesi Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.24

Meslek Adı :

Fotokopi Makinesi Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çalıştığı firma adına, firmaya ait fotokopi makinelerinin tanıtım, satış ve kiralamasını yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fotokopi Makineleri Pazarlama Elemanı; işletmesinin,genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sorumlu olduğu bölgede faaliyet yürütmekte olan firmaları ziyaret ederek fotokopi makinelerinin tanıtımını yapmak için ön görüşme yapmak,

b) Ziyaret edilen firma yetkililerinin ilgi göstermesi halinde makinelerle ilgili tanıtım yapmak,

c) Doğrudan satış ve makine kiralama hizmetinin pazarlamasını yapmak,

d) Satış ve kiralama sözleşmesini hazırlamak, müşteriyle sözleşme yapmak,

e) Sorumlu olduğu bölgedeki kiralama hizmetinden faydalanan firmaları ziyaret etmek, çekilen kopya sayısını gösteren sayaçları okumak, müşteriye bildirmek,

f) Belirli aralıklarla satış yapılan firmalarla irtibat kurarak makinelerden şikâyetleri olup olmadıklarını öğrenmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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