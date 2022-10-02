Fototip Sayfa Tertipçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fototip Sayfa Tertipçisi görev tanımı nedir, Fototip Sayfa Tertipçisi ne iş yapar, Fototip Sayfa Tertipçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fototip Sayfa Tertipçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fototip Sayfa Tertipçisi Tanımı;

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Fototip Sayfa Tertipçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Fototip Sayfa Tertipçisi Maaşları

Fototip Sayfa Tertipçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Fototip Sayfa Tertipçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fototip Sayfa Tertipçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7321.04 Meslek Adı :

Fototip Sayfa Tertipçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Baskı Öncesi Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kopya etmek veya klişe çıkarmak üzere fototip makinesinde çekilmiş filmleri düzenleyip bir kağıt üzerine tespit eden kişidir. (Pozitif)

Görev ve İşlem Basamakları :

Fototip Sayfa Tertipçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ana kopyayı incelemek,

b) Hurufatın tanzimi için pozitif kağıt üzerine işaretler koymak,

c) Dekoratif işler veya cetvel işleri için gerekli yerlere çizgiler çekmek,

d) Fototip işlerinde tertiplenmiş hurufatın prova kağıdını zamklamak,

e) Harf ve satırları uygun şekilde kesmek,

f) Ölçü aletleri kullanarak kestiği bu parçaları bir kağıt üzerinde gerekli yerlere koymak,

g) Bu parçaları yerlerine yapıştırmak için fototip tertibinin üzerine ince bir kağıt çekmek,

h) Kompozisyonutertibini kontrol etmek,

i) Gerekli değişikliği yapıp tamamlanmış pozitifleri baskıya göndermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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