Fototip Tertip Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fototip Tertip Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Fototip Tertip Makinesi Operatörü ne iş yapar, Fototip Tertip Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fototip Tertip Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fototip Tertip Makinesi Operatörü Tanımı;

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Fototip Tertip Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Fototip Tertip Makinesi Operatörü Maaşları

Fototip Tertip Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Fototip Tertip Makinesi Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fototip Tertip Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.11

Meslek Adı :

Fototip Tertip Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hurufatı, baskı işinde kullanılacak film veya hassas kağıtlar üzerine kopya eden bir makinenin klavyesini çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fototip Tertip Makinesi Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çekilmemiş film veya hassas kağıtları makinenin fotoğraf kısmına takmak,

b) Ana kopyada hurufat yüzleri mesafesi, satırların boyu gibi tipografik işaretleri incelemek,

c) Makineyi çalıştırıp ana kopyadaki tipografik işaretlere göre kadranları ayar etmek,

d) Kopyayı okuyup klavyelere basarak istenilen hurufatı film veya hassas kağıt üzerine geçirmek,

e) Hurufatın puntosunu değiştirmek ve aralıkları vermek için lüzumlu kontrol düğmelerini ayarlamak,

f) Kamera ışığını ayarlayıp yanlış satırları çıkartmak,

g) İşin bitiminde çekilmiş film veya hassas kağıt kutusunu çıkarıp banyo odasına göndermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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