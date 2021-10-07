Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, ve İş İlanları

Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) görev tanımı nedir, Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) ne iş yapar, Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) Tanımı;

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun olarak çalışan, çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlayan, tezgâhı hazırlayan, çeşitli ekipmanlarla iş parçasını ve kesici takımı bağlayan, istenilen tolerans, ölçü kalite ve profilde üretim yapan, üretimi yapılan iş parçalarının kontrolünü, temizliğini, etiketlenmesini, stoklanmasını, sevkinin yapılmasını sağlayan ve bireysel mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) Maaşı Ne Kadar? 2021 Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) Maaşları

Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) maaşı ortalama aylık 3.370 - TL’dir. En düşük Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.780 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) Ne İş Yapar?

Frezeci (Freze Tezgah İşçisi); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:



a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Çalışılan alanını düzenlemek

e) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

f) İş öncesi hazırlık işlemlerini yapmak

g) Kesici takım, tutucu ve malzemeleri hazırlamak

h) Ölçme ve kontrol aletlerini belirlemek

i) Tezgâh hazırlıklarını yapmak

j) Kullanılacak başlıkları tezgâha bağlamak

k) Kesici takımı bağlamak

l) İş parçasını tezgâh mengenesine bağlamak

m) İş parçasını tezgâh tablasına bağlamak

n) İş parçasını ayna ile bağlamak

o) Özel bağlama kalıpları ve araçları ile bağlamak

p) Tezgâhı ayarlamak

q) Frezeleme işlemlerini gerçekleştirmek

r) Yüzey frezeleme yapmak

s) Kanal ve cep frezeleme yapmak

t) Delik delme ve büyütme işlemlerini yapmak

u) Bölme işlemlerini yapmak

v) Dişli açmak

w) İşlenen parçaların kontrol ve sevk işlemleri gerçekleştirmek

x) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) mesleğinin meslek kodu 7223.97 olarak belirlenmiştir



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