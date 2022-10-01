Gabion Sepet Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gabion Sepet Montaj İşçisi görev tanımı nedir, Gabion Sepet Montaj İşçisi ne iş yapar, Gabion Sepet Montaj İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gabion Sepet Montaj İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gabion Sepet Montaj İşçisi Tanımı;

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Gabion Sepet Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Gabion Sepet Montaj İşçisi Maaşları

Gabion Sepet Montaj İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Gabion Sepet Montaj İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gabion Sepet Montaj İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7214.23

Meslek Adı :

Gabion Sepet Montaj İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar Meslek Birim Grubu : Metal İnşaat Malzemesi Hazırlayıcıları Ve Kurucuları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Gabion Sepet Montaj İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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