Gastronomi Uzmanı/Mutfak Sanatı Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Gastronomi Uzmanı/Mutfak Sanatı Uzmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Gastronomi Uzmanı/Mutfak Sanatı Uzmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Gastronomi Uzmanı/Mutfak Sanatı Uzmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Gastronomi Uzmanı/Mutfak Sanatı Uzmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Gastronomi Uzmanı/Mutfak Sanatı Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Gastronomi Uzmanı/Mutfak Sanatı Uzmanı Maaşları

Gastronomi Uzmanı/Mutfak Sanatı Uzmanı maaşı ortalama olarak aylık 15125_TL'dir. En düşük Gastronomi Uzmanı/Mutfak Sanatı Uzmanı maaşı 9250_TL, En yüksek ise 21000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gastronomi Uzmanı/Mutfak Sanatı Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3434.04

Meslek Adı :

Gastronomi Uzmanı/Mutfak Sanatı Uzmanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sanat, Kültür Ve Mutfak İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Şefler (Yiyecek Hazırlama Ve Sunum Hizmetleri)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Türk mutfak kültürünün geliştirilmesini, uluslararası düzeyde tanıtılmasını ve saygınlığının korunmasını sağlayan, modern ve klasik pişirme teknikleriyle yiyecek-içecek yönetimi konularında donanımlı, gıda hammaddelerinin besin değerini kaybetmeden, sorumluluğundaki görevlilerle birlikte yemek pişirme kültür ve aktivitesini resim, heykel, müzik, felsefe ve görgü kuralları ile birleştirerek görsel şölen içerisinde sunabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gastronomi Uzmanı/Mutfak Sanatı Uzmanı , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dünya mutfak kültürü, sanat tarihi, yemek tarihi konularında her türlü yerli ve yabancı yazılı veya görsel yayınları takip etmek, çıkan sonuçları değerlendirmek, konu ile ilgili raporlar düzenlemek, ilgilileri bilgilendirmek, istatistikî bilgiler elde ederek muhafaza etmek,

b) Türk mutfak kültürünü ve yemeklerini dünyanın çeşitli ülkelerinde tanıtım ve geliştirilmesi için çalışmalar ve uygulamalı sunumlar yapmak,

c) Yaptığı araştırmalar doğrultusunda, yeni ürünlerin oluşturulması ve daha ekonomik üretim tekniklerinin geliştirilmesine yönelik projeler hazırlamak, bunların uygulanmasını sağlamak,

d) Gıda maddelerinin özelliklerini kaybetmeden uzun süre korunması, ham maddelerden daha verimli olarak yararlanılması, artık maddelerin değerlendirilmesi, yeni ürünlere dönüştürülmesi ya da zayiatın en az düzeye indirilmesi konularında araştırma yapmak,

e) Üretim sırasında çıkabilecek sorunları teknik bilgi ve becerisiyle gidererek, işlevsel yönetimin devamını sağlamak,

f) Yönetici olarak, diğer üretenlerle rekabet edebilecek en uygun üretim yöntemlerini araştırmak, en iyi ve ekonomik ürünün üretilmesi konusunda düşük maliyet çalışmaları yapmak,

g) Üretimi, hammaddeden tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm aşamalarında denetlemek, yönetim ve kalite kontrolünü yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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