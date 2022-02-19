Gaz Beton Kalıp Temizleme Ve Yağlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Gaz Beton Kalıp Temizleme Ve Yağlama İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Gaz Beton Kalıp Temizleme Ve Yağlama İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Gaz Beton Kalıp Temizleme Ve Yağlama İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Gaz Beton Kalıp Temizleme Ve Yağlama İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Gaz Beton Kalıp Temizleme Ve Yağlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Gaz Beton Kalıp Temizleme Ve Yağlama İşçisi Maaşları

Gaz Beton Kalıp Temizleme Ve Yağlama İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 5676,5_TL'dir. En düşük Gaz Beton Kalıp Temizleme Ve Yağlama İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7100_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gaz Beton Kalıp Temizleme Ve Yağlama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7114.13

Meslek Adı :

Gaz Beton Kalıp Temizleme Ve Yağlama İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Beton Dökme, Beton Perdahlama Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gazbeton üretiminde kullanılan kalıp arabalarını kazıma, temizleme, yağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : Gazbeton Kalıp Temizleme ve Yağlama İşçisi,İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Vincin boşalttığı kalıp arabalarının kapaklarını ve zeminini kazımak,

b) Zemin ve kapak yüzeylerini temizlemek,

c) Zemin ve kapak yüzeylerini yağlı rulo ile yağlamak,

d) Oynar kapakları kapatarak ve kilitlerini sabitleyerek kalıbı doluma hazırlamak,

e) Dolumdan(Galeriden) gelen kalıp arabasının oynar kapaklarını açarak gazbeton bloğunu vincin kavraması için hazırlamak,

f) Kalıp yağlama işlemleri için yağ tankının seviyesini takip ederek eksildikçe yağ ilavesi yapmak,

g) Çalışma alanının, makine, teçhizat ve donanımın genel temizliğini yapmak,

h) Vardiya bilgilerini kaydetmek ve görevi bir sonraki çalışana devretmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

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