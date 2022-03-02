Gazbeton Çamur Hazırlama Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Gazbeton Çamur Hazırlama Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Gazbeton Çamur Hazırlama Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Gazbeton Çamur Hazırlama Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Gazbeton Çamur Hazırlama Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Gazbeton Çamur Hazırlama Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Gazbeton Çamur Hazırlama Operatörü Maaşları

Gazbeton Çamur Hazırlama Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 6376,5_TL'dir. En düşük Gazbeton Çamur Hazırlama Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gazbeton Çamur Hazırlama Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8114.22

Meslek Adı :

Gazbeton Çamur Hazırlama Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Çimento, Taş Ve Diğer Mineral Ürünler İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kırma makinelerini ve değirmeni çalıştırarak, kuvarsit ve alçıtaşından gazbeton üretimi için gereken çamur hammaddesini elde etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gazbeton Çamur Hazırlama Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kırma makinesini (değirmeni) günlük kullanıma hazırlamak,

b) Alçıtaşı ve kuvarsit taşını konveyör bantlar ile ilgili silolardan kırma makinesine aktarmak,

c) Kırma makinesinden çıkan alçıtaşı ve kuvarsiti değirmen içine almak,

d) Değirmen içindeki bölümlerde kuvarsit ve alçıtaşının kırılmasını sağlamak,

e) Çelik döküm bilyeler (Silpeps) ile değirmen bölümlerinde kuvarsitin ve alçı taşının öğütülmesini (şarj edilmesini) sağlamak,

f) Değirmendeki döküm bilyeleri kontrol ederek eksildikçe kapaktan bilye ilavesi yapmak,

g) Gazbeton çamurunun yoğunluk ayarını yapmak, tanımlı kıvamı tutturmak,

h) Değirmeni devreye alarak ana motoru çalıştırmak,

i) Değirmen dönmeye başladıktan sonra bölümlere kuvarsit ve alçı taşı beslemek,

j) Değirmene yeterli su girişini sağlamak,

k) Çamur için çıkış suyunu açmak,

l) Çamurun vibratörlü elekten çıkışını sağlamak, m) Elekten çıkan çamuru çamur pompasıyla ilgili bekleme tankına aktarmak,

n) Bakım birimiyle beraber yıllık bakımları gerçekleştirmek,

o) Değirmenin çalışma sesini dinleyerek arıza ve aksaklıkları tespit etmek ve gidermek, giderilmesini sağlamak,

p) Makinenin işlem bölümlerini ve diğer aparatları temizleyerek bir sonraki kullanıma hazırlamak,

q) Vardiya bilgilerini kaydetmek ve görevi bir sonraki operatöre devretmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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